Procura | Tucci ha agito con crudeltà

Un caso che scuote profondamente la società: Alessio Tucci accusato di aver agito con crudeltà nei confronti di Martina, una giovane vittima di violenza. La procura di Napoli Nord mette in luce non solo l'atrocità del gesto, ma anche l'aggravante di una relazione affettiva interrotta. Questo dramma personale si inserisce in un contesto più ampio, dove la violenza domestica continua a essere una piaga sociale da combattere con fermezza. La riflessione è d'obbligo.

15.22 "Abbiamo contestato, ed il giudice ha condiviso, che Alessio Tucci, ha agito con crudeltà perché ha sferrato una serie di colpi sulla povera Martina. Ed un'altra aggravante contestata è che c'era una relazione affettiva, che si era interrotta". Così la procuratrice di Napoli Nord,Lucchetta,illustrando le fasi dell'indagine sulla morte della 14enne uccisa ad Afragola dall'ex. "Tucci ha ammesso - aggiunge - di aver agito in modo crudele perché la povera Martina non voleva proseguire questa relazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Martina uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, il procuratore: "Tucci ha agito con crudeltà. Educhiamo i figli all'amore"

La tragica morte di Martina, solo 14 anni, riaccende il dibattito su una società che deve urgentemente affrontare la violenza giovanile.

