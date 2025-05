Problemi tecnici per Shakira cancella due concerti di fila negli Usa

Shakira delude i fan: due concerti cancellati negli USA a causa di problemi tecnici. Un colpo duro, soprattutto considerando che l'evento era legato al WorldPride, un momento di celebrazione e inclusione per la comunità LGBTQ+. Questo imprevisto solleva interrogativi sul dietro le quinte dei grandi eventi. Sarà il caso di riflettere sull'importanza della preparazione tecnica nel garantire esperienze indimenticabili! La musica continua a essere una forza unificante, ma non senza sfide.

(Adnkronos) – Delusione per i fan di Shakira. La cantante colombiana ha cancellato per la seconda volta consecutiva un suo concerto negli Stati Uniti, stavolta a Washington, a causa di problemi tecnici legati alla produzione del tour. La performance, prevista per sabato 1 giugno al Nationals Park in occasione del WorldPride, uno dei festival Lgbtq+ . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Problemi tecnici per Shakira, cancella due concerti di fila negli Usa

