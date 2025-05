Principio d' incendio in un locale | vigili del fuoco in azione al quartiere Libertà

Un principio di incendio ha colpito un ristorante nel vivace quartiere Libertà, suscitando l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Questi eventi ci ricordano quanto sia cruciale la sicurezza nei luoghi pubblici, specialmente in un periodo in cui la ristorazione sta vivendo una rinascita post-pandemia. L'incidente ha messo in luce non solo il coraggio dei soccorritori, ma anche l'importanza di dotarsi di misure preventive. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli sulla sicurezza!

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, 31 maggio, in un locale al quartiere Libertà, con doppio affaccio su via Nicolai e via Sagarriga Visconti. Secondo prime informazioni, il principio di incendio avrebbe interessato un'attività di ristorazione.

Principio d’incendio all’Ikea di Afragola: evacuati clienti e dipendenti

Nella serata di oggi, un principio d'incendio ha colpito l'Ikea di Afragola, in provincia di Napoli. Sono stati evacuati clienti e dipendenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Principio d'incendio in un locale: vigili del fuoco in azione al quartiere Libertà

L'intervento ha riguardato un'attività al piano terra, con doppia esposizione su via Sagarriga Visconti e via Nicolai: sul posto anche Polizia e agenti della Locale

