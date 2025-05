Principio d’incendio all’ex Rds stadium | fumo e paura Nessun ferito

Un principio d’incendio ha agitato il primo pomeriggio di Rimini, coinvolgendo l’ex RDS Stadium, attualmente in fase di riqualificazione per diventare la nuova sede della Federazione Italiana Danza Sportiva. Fortunatamente, nessun ferito è stato registrato. Questo episodio mette in evidenza le sfide che accompagnano la rinascita di spazi storici, mentre la città si prepara a un futuro sempre più orientato allo sport e alla cultura. Chi sarà il prossimo a danzare in questo luogo rinnovato?

Paura nel primo pomeriggio di ieri a Rimini, dove un principio d' incendio ha interessato lo stabile dell'ex Rds Stadium, dove sono in corso i lavori di riqualificazione che serviranno a trasformarlo nella nuova sede della Federazione Italiana Danza Sportiva. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'edificio, molto probabilmente a causa di un guasto a un gruppo di continuità elettrica presente sotto tensione. Il rogo si è innescato in una zona interna della struttura, spargendo intorno parecchio fumo. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con mezzi antincendio.

