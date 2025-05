Primo quesito | Jobs Act e licenziamenti scheda verde per il referendum dell' 8 e 9 giugno Si' per abrogare la disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act nel 2015

Il 8 e 9 giugno si aprono le urne per un referendum cruciale: si voterà per abrogare il Jobs Act e la disciplina sui licenziamenti. Un tema caldo in un'epoca di incertezze lavorative! La partecipazione è fondamentale: scopriremo se gli italiani vogliono cambiare rotta sulla tutela dei lavoratori. Con il quorum da raggiungere, ogni voto conta. Preparati a far sentire la tua voce in questo importante momento di democrazia!

D omenica 8 e lunedì 9 giugno si vota per 5 referendum popolari abrogativi. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Come stabilisce l’articolo 75 della Costituzione, perchè un referendum sia valido serve che si raggiungano il quorum (che voti la maggioranza – 50% + 1 – degli aventi diritto) e la maggioranza dei voti validamente espressi. Primo quesito: Jobs Act e licenziamenti (scheda verde). Leggi anche › Referendum dell’8-9 giugno, la guida al voto di Anffas per chi ha una disabilità intellettiva Oggi nelle imprese con più di 15 dipendenti, in diversi casi di licenziamento illegittimo c’è un indennizzo economico, ma non il reintegro nel posto di lavoro, nemmeno se un giudice stabilisce che l’interruzione del rapporto di lavoro era stata ingiusta o infondata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Primo quesito: Jobs Act e licenziamenti (scheda verde) per il referendum dell'8 e 9 giugno. "Si'" per abrogare la disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto dal Jobs Act nel 2015

La sfida dei referendum: Renzi difende il Jobs Act ma i numeri lo smentiscono

In vista dei referendum di giugno, Matteo Renzi e i renziani di Italia Viva difendono con forza il Jobs Act.

Cerca Video su questo argomento: Primo Quesito Jobs Act Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Referendum, primo quesito: “Abolire il Jobs Act e tornare all’articolo 18”; Referendum, il primo quesito: volete cancellare la disciplina dei licenziamenti del Jobs Act?; Referendum, scontro sul Jobs act: cosa cambia sui licenziamenti illegittimi, le ragioni del “sì” e del “no”; Reintegro dopo licenziamento ingiusto, il primo quesito | Il referendum spiegato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Referendum, primo quesito: “Abolire il Jobs Act e tornare all’articolo 18”

Da repubblica.it: Cosa cambia se vince il sì. E come funziona se non c’è il quorum o vince il no: rimane tutto come ora, indennizzo anziché reintegra se licenziati in modo ...

Referendum, il primo quesito sul Jobs act e i licenziamenti

ansa.it scrive: Il primo dei quattro referendum sul lavoro, promossi dalla Cgil, chiede la cancellazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti introdotto nel 2015 con il Jobs act del ...

Referendum, primo quesito: Jobs act e licenziamenti

Scrive ilsole24ore.com: Il primo dei quattro referendum sul lavoro, promossi dalla Cgil, chiede la cancellazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele ...