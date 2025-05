Primo jet civile all' aeroporto di Viterbo scoppia la polemica Buzzi | Frontini non ha contribuito in nessun modo

L’arrivo del primo jet civile all’aeroporto di Viterbo segna un momento storico, ma non senza polemiche. La sindaca Chiara Frontini esulta per quella che definisce "una rivoluzione", mentre il consigliere Buzzi accusa: "Nessun contributo da parte sua". Questo acceso dibattito riflette un trend crescente di rivalità politica in contesti locali, dove ogni successo diventa motivo di battaglia. E tu, da che parte stai?

Neanche il tempo di atterrare che il primo jet executive atterrato all'aeroporto "Tommaso Fabbri" di Viterbo scatena la polemica sulla "paternità" della novità. La prima ad annunciare "una rivoluzione per tutto il territorio" è stata la sindaca Chiara Frontini che ha sottolineato la contrarietà. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Primo jet civile all'aeroporto di Viterbo, scoppia la polemica. Buzzi: "Frontini non ha contribuito in nessun modo"

Atterra a Viterbo il primo executive jet, Frontini: "E' una rivoluzione per tutto il territorio" | VIDEO

Un rombo leggero nei cieli della Tuscia segna una svolta storica per Viterbo: l’arrivo del primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri” apre le porte a nuove opportunità di sviluppo turistico e imprenditoriale.

