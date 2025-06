Primo jet civile all' aeroporto di Viterbo scoppia la polemica Buzzi | Frontini non ha contribuito in nessun modo

Il primo jet civile atterrato all’aeroporto di Viterbo segna un cambio di rotta per il territorio, ma non senza polemiche. La sindaca Chiara Frontini ha rivendicato il merito, ma le critiche non si fanno attendere: "Non ha contribuito in nessun modo". In un contesto dove il turismo e la mobilità sostenibile sono al centro dell'attenzione, questa battaglia politica rischia di oscurare l’importanza di un’infrastruttura che potrebbe rilanciare l’economia locale. Chi avrà

Neanche il tempo di atterrare che il primo jet executive atterrato all'aeroporto "Tommaso Fabbri" di Viterbo scatena la polemica sulla "paternità" della novità. La prima ad annunciare "una rivoluzione per tutto il territorio" è stata la sindaca Chiara Frontini che ha sottolineato la contrarietà.

Atterra a Viterbo il primo executive jet, Frontini: "E' una rivoluzione per tutto il territorio" | VIDEO

Un rombo leggero nei cieli della Tuscia segna una svolta storica per Viterbo: l’arrivo del primo executive jet all’aeroporto “Tommaso Fabbri” apre le porte a nuove opportunità di sviluppo turistico e imprenditoriale.

