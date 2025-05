Primario a 33 anni La sua missione | rilanciare il Montecchi

A soli 33 anni, Filippo Confalonieri si prepara a rilanciare l'oculistica dell'ospedale Montecchi di Suzzara. Un segnale positivo in un'epoca in cui i giovani professionisti stanno riportando innovazione e dinamismo nel settore sanitario. La sua esperienza e visione potrebbero non solo migliorare i servizi, ma anche attrarre nuovi pazienti. È tempo di guardare al futuro con occhi nuovi!

È un giovane medico castelleonese il nuovo responsabile del servizio di oculistica dell’ ospedale Montecchi di Suzzara che fa parte del gruppo Mantova Salus. Si tratta di Filippo Confalonieri. Nato a Crema il 21 ottobre 1991, dopo la maturità scientifica al liceo Leonardo Da Vinci di Crema si è iscritto alla facoltà di medicina all’università di Pavia dove si è laureato il 27 luglio 2017 con la votazione di 110110 con lode ed encomio. Nel febbraio 2018 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione medica. Nel suo curriculum figurano le abilitazioni all’esercizio della professione di medico chirurgo nel Regno Unito e in Norvegia, studi all’estero e una lunga e approfondita formazione specialistica in cliniche di primo piano ma anche quattro anni di volontariato in Croce Verde a Castelleone e i servizi come medico di guardia presso ospedali ed Rsa del cremonese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Primario a 33 anni. La sua missione: rilanciare il Montecchi