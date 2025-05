PRIMA PAGINA – Il gioco delle tre corti

Il "gioco delle tre corti" è una metafora perfetta per il caos commerciale che stiamo vivendo. Dopo un giorno di tregua, i dazi tornano a far tremare l'economia globale. Gli equilibri si fanno sempre più fragili e le decisioni della Corte d'Appello potrebbero avere ripercussioni enormi sui mercati. In questo contesto, chi giocherà le carte vincenti per evitare l’ira della Casa Bianca? Scoprilo nella nostra analisi approfondita.

Dazi o non dazi, il problema è nel gioco delle tre corti. Lo stop alle tariffe decretato dalla Corte del commercio internazionale è durato, come cantava de André, solo un giorno, come le rose. La Corte d'Appello ha gelato tutto. E ha fermato, in un certo senso, l'ira funesta della Casa Bianca che sarebbe stata .

