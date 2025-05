Prima il frontale poi il tamponamento | maxi incidente tra tre auto sei feriti

Un maxi incidente ha scosso la tranquilla via Bastia nuova, in provincia di Ravenna, sabato scorso. Sei feriti, tra cui due ferraresi, testimoniano quanto sia cruciale prestare attenzione alla guida, soprattutto in un periodo in cui il traffico estivo aumenta esponenzialmente. Questo episodio ci ricorda che la sicurezza stradale è una responsabilità collettiva: ogni piccolo gesto può fare la differenza. Rimanere vigili è fondamentale!

Maxi incidente, con sei feriti, di cui due ferraresi. E’ quanto è avvenuto sabato 31, intorno alle 12, in via Bastia nuova, nel rettilineo vicino all'abitato di Lavezzola (provincia di Ravenna). Come riporta RavennaToday, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale della. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Prima il frontale, poi il tamponamento: maxi incidente tra tre auto, sei feriti

