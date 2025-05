Prezzi alti per gli aumenti di luce e gas | effetto domino sulla spesa

...scatenato un effetto domino su tutta l'economia italiana. L’aumento dei costi energetici ha gravato anche sui prezzi di beni e servizi, mettendo a dura prova il potere d'acquisto delle famiglie. Nel 2024, nonostante la diminuzione dei rincari, il costo della vita continua a preoccupare. È tempo di riflessione: come possiamo rendere le nostre case più efficienti e sostenibili? La risposta potrebbe riservare sorprese!

Nel 2024 i prezzi sono rimasti alti, anche se i rincari di luce e gas si sono attenuati rispetto al biennio precedente. È quanto emerge dalla relazione annuale di Bankitalia, che analizza gli effetti a catena dell’aumento dei costi energetici registrato tra il 2021 e il 2023. Il caro bollette non ha inciso solo sulle famiglie in modo diretto, ma ha generato un effetto domino su tutta la spesa quotidiana, contribuendo a una crescita diffusa dei prezzi al consumo. Chi paga il prezzo più alto sono le famiglie a reddito medio-basso, che spendono gran parte del loro budget in beni essenziali. Anche ora che il prezzo di energia elettrica e gas si è ridotto rispetto ai picchi del 2022, il livello dei prezzi resta elevato, con un’inflazione che fatica a rientrare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it