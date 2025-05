Previsioni meteo per Avellino del 1 giugno 2025

Il 1° giugno 2025 ad Avellino si prospetta una giornata di sole e temperature estive, con un massimo di 29°C. Con il clima sempre più imprevedibile, i momenti di bel tempo diventano un vero tesoro da godere. Questa previsione incoraggia a pianificare giornate all'aria aperta, partecipando a eventi locali che celebrano la bellezza della natura. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica nel cuore dell'estate!

Ad Avellino, il 1° giugno 2025, è previsto bel tempo con cielo sereno e sole splendente per l'intera giornata. Non sono attese precipitazioni. Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 29°C, mentre la minima sarà di 14°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3756 metri.

Contrasto alla povertà sanitaria, Il calendario degli ambulatori di prossimità dell’ASL di Avellino per il mese di giugno

Giugno si apre con una grande novità per la salute in Irpinia: gli Ambulatori di Prossimità dell’ASL di Avellino.

