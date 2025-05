Pretty Woman l' eterno miracolo di Julia Roberts e Richard Gere | su Rai 1

L'irresistibile fascino di "Pretty Woman" conquista ancora il piccolo schermo su Rai 1! Julia Roberts e Richard Gere rivivono l'incanto di una storia d'amore senza tempo, mentre il trend delle repliche torna a farsi sentire. In un'epoca in cui nostalgici e nuovi spettatori si ritrovano nel cinema degli anni '90, questo film è un'opportunità imperdibile per riscoprire emozioni autentiche. Non perdere il prossimo appuntamento con la magia!

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo CHI SALE ( Pretty Woman Rai 1) All'inizio dell'estate manca poco meno di un mese ma la programmazione dei network già si tinteggia di repliche. Un primo assaggio si è avuto mercoledì sera con la messa in onda di Pretty Woman, cult realizzato nel 1990. Il marketing Rai ha fatto bene i conti: non sprecare una replica quando il pubblico si dimezza perché il potenziale pubblicitario di certi evergreen rimane intatto. E il film con Julia Roberts e Richard Gere non ha tradito le attese vincendo la prima serata con 2.

Pretty Woman: tutto quello che c’è da sapere sul film

"Pretty Woman" è un classico del 1990 diretto da Garry Marshall, con Richard Gere e Julia Roberts nei ruoli principali.

