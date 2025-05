Presutti Pd | Dalla direzione artistica ai finanziamenti sempre più dubbi sul Festival Liberty

Il Pescara Liberty Festival, un fiore all'occhiello della cultura abruzzese, sembra trovarsi in acque tempestose. Marco Presutti, consigliere del PD, solleva interrogativi cruciali sulla direzione artistica e sui finanziamenti sempre più incerti. In un periodo in cui la cultura è fondamentale per il rilancio economico post-pandemia, è imperativo fare chiarezza. Le ombre che si addensano potrebbero offuscare non solo un festival, ma l'intera comunità. Resta da vedere se le luci

Dal 2023 sarebbero scese più ombre che luci sul Pescara Liberty Festival e su quelle ombre luce torna a chiederle di farle all’amministrazione il consigliere comunale Pd Marco Presutti dopo quanto sarebbe emerso dall’ultima commissione Controllo e garanzia chiesta proprio da lui al presidente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Presutti (Pd): "Dalla direzione artistica ai finanziamenti, sempre più dubbi sul Festival Liberty"

Cerca Video su questo argomento: Presutti Pd Direzione Artistica Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Presutti (Pd),interrogazione su sprechi Festival Liberty Pescara

Secondo msn.com: Così il Consigliere Comunale del Partito Democratico, Marco Presutti. "Parliamo di un festival costato ai pescaresi probabilmente ben oltre i 100.000 euro all'anno, cifra peraltro difficile da ...