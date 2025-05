Presunta aggressione a sfondo omofobo su un 21enne a Campagna | si indaga

Un episodio inquietante scuote la movida di Campagna: un 21enne sarebbe stato aggredito da due giovani in un presunto attacco omofobo. Questo evento non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alle violenze contro la comunità LGBTQ+. È fondamentale che ci uniamo per combattere l'odio e promuovere il rispetto. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi di questa vicenda drammatica.

Presunto episodio di violenza nella movida a Campagna. Secondo quanto segnala un utente, nella serata di giovedì, precisamente in un noto locale situato nella frazione Quadrivio, un 21enne di Oliveto Citra sarebbe stato brutalmente aggredito da due 18enni, uno di Campagna e l'altro di Eboli. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Presunta aggressione a sfondo omofobo su un 21enne a Campagna: si indaga

