Prestazione universale per anziani non autosufficienti | fino a 850 euro mensili

Da giugno, una nuova speranza per gli anziani non autosufficienti! La Prestazione Universale offrirà fino a 850 euro mensili per chi ha più di 80 anni e già riceve l'indennità di accompagnamento. Questa misura non solo allevia il peso delle spese assistenziali, ma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso le fragilità sociali, rispondendo così a un bisogno sempre più urgente nella nostra società in invecchiamento. Un passo decisivo verso il supporto alle famiglie!

Le persone anziane con almeno 80 anni non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento, potranno avere da giugno la Prestazione universale, un'indennità che può arrivare fino a 850 euro per fare fronte al pagamento dell' assistenza, purché siano in possesso di un Isee sociosanitario ordinario non superiore a 6.000 euro. Deve essere riconosciuto un livello di bisogno assistenziale gravissimo. La sperimentazione è prevista da gennaio 2025 quindi quando sarà accettata la domanda potranno arrivare anche gli arretrati.

