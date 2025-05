Presidio per la sicurezza in piazza dei Ciompi Scavullo | Qui è terra di nessuno spaccio e degrado

Oggi in Piazza dei Ciompi si è alzata la voce dei cittadini: un presidio per chiedere maggiore sicurezza e attenzione per un quartiere sempre più in preda a degrado e spaccio. Con la storica Loggia del Pesce a fare da sfondo, i commercianti e i residenti si uniscono per reclamare un cambiamento. Un appello che si inserisce in un trend più ampio: la necessità di restituire vivibilità ai luoghi simbolo delle nostre città. La sicurezza è un diritto fondamentale!

Stamattina presidio in piazza Ciompi. La Loggia del Pesce fa da sfondo a una protesta organizzata dal comitato Cittadini per Firenze che chiede più sicurezza nel quartiere, più controlli nella piazza, abbandonata a se stessa e sempre più territorio di spaccio e delinquenza. Commercianti e.

Il 17 maggio 2025 a Milano, manifesta contro il Remigration Summit ha visto scontri e contestazioni. In piazza San Babila, il sindaco Sala è stato fischiato, mentre Black Bloc hanno preso il sopravvento tra i manifestanti antagonisti.

Riporta lanazione.it: Firenze, 2 agosto 2022 – Prima un video all'arco di San Pierino dove spuntano mazze da baseball e coltelli, poi alcuni problemi in piazza dei Ciompi: gli ultimi giorni, in centro storico a ...

Scrive ansa.it: Ma non abbiamo paura": queste le parole d'ordine della Rete no ddl sicurezza che sono scese in piazza a Roma ... Video Ddl Sicurezza, le voci dal presidio a Roma: 'Legge che ci riporta in epoca ...