Premio RuaViva 2025 grande riscontro di pubblico per la prima edizione della nuova rassegna sull’arte contemporanea

La prima edizione del Premio Ruaviva 2025 ha catturato l'attenzione di un pubblico entusiasta, segnando un nuovo capitolo per l'arte contemporanea a Napoli. Rua Catalana, non solo un simbolo della tradizione artigianale, ma anche un palcoscenico per i creativi di oggi. Scoprire le storie nascoste dietro questa storica strada è il modo migliore per apprezzare l'evoluzione culturale della città. Non perdere l'occasione di immergerti in questa fusione di

Non esiste Napoletano che non l’abbia echeggiata almeno una volta; tutti la conoscono ma pochi ne sanno la storia; Rua Catalana, la strada dei lattonieri, laboriosa via del centro antico voluta da Giovanna I d’Angiò per insediare la piccola comunità spagnola dei mastri artigiani del metallo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Premio RuaViva 2025, grande riscontro di pubblico per la prima edizione della nuova rassegna sull’arte contemporanea

