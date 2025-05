Premio Lunezia Dal Ministero 15mila euro

Il Comune di Aulla riceve un contributo di 15mila euro dal Ministero per sostenere il Premio Lunezia, un’iniziativa che celebra la musica e la cultura italiana. Questo investimento è parte di un trend crescente di valorizzazione delle arti, fondamentale per il rilancio del nostro patrimonio culturale. Un punto interessante? La sinergia tra istituzioni e talenti locali sta generando nuove opportunità per artisti emergenti!

Nell’ambito delle misure di sostegno alla cultura e allo spettacolo dal vivo, è prevista l’assegnazione di un contributo ministeriale di 15mila euro al Comune di Aulla. L’ufficialità dell’assegnazione è stata comunicata lo scorso 27 maggio. L’onorevole Alessandro Amorese (nella foto), capogruppo in Commissione cultura della Camera, esprime soddisfazione per il buon esito dell’impegno profuso a favore dell’edizione trentennale del Premio Lunezia. "Sono orgoglioso di aver portato la Lunigiana al Ministero e aver contribuito a rafforzarne la conoscenza a Roma – dice Amorese – Il Lunezia rappresenta un vanto nazionale, in particolare per Aulla ma anche per la Lunigiana e la Toscana: un esempio virtuoso di spettacolo dal vivo, promozione del territorio e attenzione ai giovani talenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Lunezia. Dal Ministero 15mila euro

