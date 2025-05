Premio Letterario Camaiore Nelle scuole i giovani talenti della poesia

Scoprire la poesia non è mai stato così entusiasmante! Il Premio Letterario Camaiore, sotto la guida di Michele Brancale e Claudia Larini, ha avviato un'iniziativa nelle scuole medie per avvicinare i giovani al meraviglioso mondo della poesia. In un'epoca in cui l'arte sembra relegata ai margini, stimolare la creatività nei ragazzi può rivelarsi un potente antidoto contro l'indifferenza. Chi sa, magari nascono nuovi poeti!

Camaiore, 31 maggio 2025 - Il Presidente del Premio Letterario Camaiore Michele Brancale, insieme all'assessore alla Cultura Claudia Larini, si è recato giovedì in diverse scuole medie del territorio della località versiliese (i due istituti comprensivo e il Gaber) per un"introduzione al linguaggio poetico rivolta ai giovani allievi, perché possano partecipare al Premio Camaiore studenti. Una breve lezione dunque, tra origine e sviluppo della poesia, che ha coinvolto più di duecento studenti ed è stata realizzata in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Sono infatti stati donati alle scuole visitate, alle classi e ai docenti alcuni gadget della società e tre volumi, adesso disponibili nelle biblioteche dei plessi: "Oltre il male" di Andrea Riccardi e Edith Bruck, "ItalSimpatia" e "L'italiano dal latino a oggi" di Luca Serianni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Letterario Camaiore. Nelle scuole i giovani talenti della poesia

