Premio Innocenti terza edizione 70 classi ricordano lo scrittore

Settecento bambini hanno fatto sentire la loro voce alla Stazione Leopolda, celebrando il Premio Marco Innocenti. Un evento che non solo onora il talento dello scrittore pisano, ma rappresenta anche un segnale forte: la letteratura per ragazzi è fondamentale per formare le nuove generazioni. In un'epoca in cui il digitale sembra prevalere, il potere delle storie vive più che mai. Chi sarà il prossimo Capitan Fox?

Erano 700 i bambini delle scuole di Pisa che tra ieri e mercoledì hanno invaso la Stazione Leopolda per la premiazione della III Edizione del Premio Marco Innocenti, il riconoscimento dedicato allo scrittore pisano creatore di Capitan Fox mancato nell’aprile del 2022. L’iniziativa è stata voluta dalla madre di Marco, Bruna Ciompi Innocenti, ed è stata promossa dalla rete Bibliolandia e dall’associazione "Il Gabbiano", con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, il patrocinio del Comune di Pisa e il supporto di estimatori e amici di Marco. Il premio ha coinvolto oltre 70 classi che si sono cimentate nella composizione di testi e filastrocche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Innocenti, terza edizione 70 classi ricordano lo scrittore

Cerca Video su questo argomento: Premio Innocenti Terza Edizione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Premio Innocenti, terza edizione 70 classi ricordano lo scrittore. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Premio Innocenti, terza edizione 70 classi ricordano lo scrittore

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...