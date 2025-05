Premio in memoria di Paolo Sartori | la terza edizione va alla Lilt di Conegliano

Un’idea che unisce sport e solidarietà: la terza edizione del premio in memoria di Paolo Sartori va alla LILT di Conegliano. Questo riconoscimento non celebra solo un tifoso appassionato dell'Imoco Volley, ma prosegue un progetto ambizioso volto a contrastare il cancro. Con il supporto della famiglia Sartori, l'iniziativa rappresenta un messaggio forte: lo sport può essere un potente alleato nella lotta per la vita e la salute. Un tributo che continua a ispirare!

Insieme con Paolone è un progetto nato per celebrare e onorare la memoria di Paolo Sartori, celebre ultras e sostenitore dell'Imoco Volley mancato nel 2020 a causa del Covid. Promosso dalla famiglia Sartori, il premio vuole essere un modo concreto per proseguire il cammino tracciato da Paolo: una. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Premio in memoria di Paolo Sartori: la terza edizione va alla Lilt di Conegliano

