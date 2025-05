Premio Bonelli 2025 | LRNZ trionfa a Cartoons on the Bay di Pescara

Lorenzo Ceccotti, meglio conosciuto come LRNZ, trionfa al Cartoons on the Bay di Pescara, portando a casa il prestigioso Premio Sergio Bonelli 2025. La sua arte, che mescola fumetto, animazione e innovazione tecnologica, rappresenta perfettamente il trend crossmediale che caratterizza il futuro della narrazione visiva. Scoprire come LRNZ stia ridefinendo i confini tra diverse forme d’arte è un viaggio affascinante nel panorama creativo contemporaneo!

Pescara - Lorenzo Ceccotti, alias LRNZ, premiato per la sua versatilità artistica che fonde fumetto, animazione e nuove tecnologie, incarnando lo spirito crossmediale del festival. Il Premio Sergio Bonelli 2025, assegnato nell'ambito del festival internazionale Cartoons on the Bay a Pescara, è stato conferito a Lorenzo Ceccotti, noto con lo pseudonimo LRNZ. Questo riconoscimento celebra artisti capaci di esprimere una forte identità autoriale attraverso opere che integrano fumetto e produzioni audiovisive di alta qualità. La giuria, composta da Davide Bonelli (Presidente di Sergio Bonelli Editore), Roberto Genovesi (Direttore di Cartoons on the Bay), Michele Masiero (Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore), Pierluigi Colantoni (Direttore Comunicazione Rai) e Maurizio Imbriale (Vice Direttore di RaiPlay e Digital), ha selezionato Ceccotti per la sua capacità di attraversare diversi ambiti dell'arte visiva con risultati eccellenti.

