Premio Andrea Ghiselli valorizza giovani ricercatori su alimentazione e invecchiamento sano

...le idee innovative dei giovani ricercatori, promuovendo la salute attraverso l’alimentazione e l’invecchiamento sano. In un’epoca in cui la nutrizione è al centro del dibattito pubblico, questa iniziativa non solo sostiene il talento emergente, ma stimola anche una riflessione fondamentale: come possiamo migliorare la qualità della vita attraverso scelte alimentari consapevoli? Scopriamo insieme come i giovani stanno cambiando le regole del gioco!

Nel panorama della ricerca nutrizionale, i giovani rappresentano il motore per il futuro. Recentemente, durante il 45° Congresso nazionale della Società italiana di nutrizione umana (Sinu), è stata presentata una nuova iniziativa volta a sostegno dell’eccellenza emergente nel settore scientifico. Il Premio Andrea Ghiselli si propone di valorizzare i primi passi compiuti dai giovani ricercatori . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Premio Andrea Ghiselli valorizza giovani ricercatori su alimentazione e invecchiamento sano

