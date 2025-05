Premiazioni Tuffatore a Napoli | influencer per ambiente animali e clima

A Napoli, il futuro dell’ambiente è in mano ai giovani! Durante l’evento “Generali per l’Ambiente 2025”, tre influencer hanno ricevuto riconoscimenti per il loro attivismo su clima e animali. Un chiaro segnale che la nuova generazione non solo si preoccupa del pianeta, ma sa anche come usarne i social per diffondere messaggi potenti. Scopri come il potere dei social può incidere sulla sostenibilità e cambiare il mondo!

Durante l’evento dedicato ai Generali sull’Ambiente 2025, tenutosi il 29-30 maggio presso la prestigiosa Mostra d’Oltremare di Napoli, sono stati celebrati tre giovani influencer che si sono distinti per il loro impegno nella promozione di tematiche ambientali. L’iniziativa, incentrata sulla comunicazione ambientale nell’era dei social media e del social networking, ha dato luogo a una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Premiazioni Tuffatore a Napoli: influencer per ambiente, animali e clima

Cerca Video su questo argomento: Premiazioni Tuffatore Napoli Influencer Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli la prima edizione del premio “Il Tuffatore”; Napoli capitale della sostenibilità: agli Stati Generali sull’Ambiente 2025 nasce il futuro verde d’Italia; Stati Generali sull'Ambiente; Green Med Expo & Symposium, domani gli interventi del presidente della Regione Campania De Luca. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli la prima edizione del premio “Il Tuffatore”

Da ilmattino.it: Un tuffo in un mare più pulito, con un occhio a un futuro green e sostenibile. È il senso di questa prima edizione del premio “Il Tuffatore” consegnato oggi a ...

Stati Generali sull’Ambiente a Napoli: guardando al futuro green della Campania

Da msn.com: Due giornate all’insegna della sensibilizzazione e dell’educazione ambientale quelle in programma il 29 e 30 maggio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, nell’ambito ...

Ambiente, prima edizione premio 'Il tuffatore' per influencer & content creator

Segnala lanuovasardegna.it: La cerimonia di premiazione de “Il Tuffatore” si terrà durante la giornata del 29 maggio, sempre presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.