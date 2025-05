Premiazione in crociera per ’PalmariaSì 2025’

Un trionfo di creatività che salpa verso il futuro! La premiazione del concorso “Voci e visioni dalla Palmaria: un’isola da raccontare” si svolgerà in crociera, celebrando le straordinarie opere di poesia e fotografia arrivate al comitato. Un'occasione per riflettere sull'importanza di narrare la bellezza dei nostri luoghi attraverso l'arte. Scopriamo insieme come l'arte può unire comunità e ispirare connessioni autentiche!

La partecipazione al concorso "Voci e visioni dalla Palmaria: un'isola da raccontare" è stata, quest'anno, davvero straordinaria. Al comitato organizzatore sono infatti arrivate moltissime poesie e fotografie tantochè la giuria ha avuto un compito tutt'altro che semplice nel selezionare le opere finaliste. Un successo che il Comitato 'PalmariaSI, MasterplanNO' ha deciso di festeggiare il 6 giugno a bordo della motonave Albatros con la 'Crociera al Crepuscolo', durante la quale si terrà la premiazione del concorso "PalmariaSI 2025". Partenza prevista alle 18.30 dalla Passeggiata Morin (Imbarco Albatros), rientro alle 11, biglietto 15 euro adulti (con aperitivo), 5 euro bambini.