Premiati al liceo Morgagni i vincitori della mostra ' La fotografia come arte della sorpresa'

Il Liceo Morgagni di Forlì ha celebrato la creatività con la mostra "La fotografia come arte della sorpresa". In un'epoca in cui l'immagine regna sovrana, i giovani talenti hanno dimostrato che ogni scatto racconta una storia unica. Con il dirigente Marco Lega e le docenti tutor, la cerimonia di premiazione ha messo in luce l'importanza dell'arte visiva nell'educazione, stimolando riflessioni profonde su come vediamo il mondo.

In chiusura dell'anno scolastico 2024-25, al Liceo Morgagni di Forlì, il dirigente scolastico Marco Lega, insieme alle docenti tutor Isabella Giorgi, Elena Pretolani e Monia Valentini, ha accolto i partecipanti dei laboratori fotografici insieme alle loro classi di appartenenza nell'aula magna.

