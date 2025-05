premiata la patata di tolé il marchio deco ora è realtà

La patata di Tolè conquista ufficialmente il marchio Decò! Un traguardo che celebra l’eccellenza agro-alimentare di Vergato, portando alla ribalta le tradizioni culinarie bolognesi. Questo riconoscimento non solo tutela il patrimonio locale, ma promuove anche un trend crescente: il ritorno alle radici gastronomiche e l’apprezzamento per i prodotti a km 0. Scopri perché la patata di Tolè è destinata a diventare un simbolo della cucina autentica!

A Vergato, in municipio, si celebra la patata di Tolè. Il Comune di Bologna, con una delibera di giunta, ha riconosciuto al prelibato tubero appenninico il marchio di Denominazione Comunale riservato ai saperi, alle attività e alle produzioni agro-alimentari tipiche che valorizzano i tanti modi di fare Bologna. D’ora in poi le aziende del territorio potranno utilizzare questo riconoscimento per valorizzare il proprio prodotto. "La proposta di inserire la patata nel registro è partita da noi – racconta il sindaco Argentieri – a seguito di un convegno organizzato dal GAL nell’autunno 2024, completamente dedicato a questa eccellenza agroalimentare locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it