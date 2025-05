Preleva da conto correnti bloccati e reinveste in un' azienda agricola di Cattolica Eraclea confiscati 736 mila euro alla figlia

Un'operazione che solleva interrogativi sul riutilizzo di beni confiscati. 736 mila euro prelevati da conti bloccati, investiti in un'azienda agricola a Cattolica Eraclea: è un tentativo di legittimare il denaro ottenuto illecitamente? La crescente attenzione verso la legalità e il rilancio delle economie locali ci invita a riflettere su come si possano trasformare le eredità della criminalità in opportunità per il territorio. Un tema che merita di essere approfondito!

Prelevava - e lo ha fatto, secondo l'accusa, per circa 4 anni - da conto correnti confiscati a persone ritenute contigue ad ambienti della criminalità organizzata. E "reinvestiva" nell'azienda agricola, a lui riconducibile, di Cattolica Eraclea, realizzando una cantina vinicola e un oleificio.

