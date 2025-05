Preghiera della sera 31 Maggio 2025 | Accogli la mia preghiera

La preghiera della sera del 31 maggio 2025 è un invito a rifugiarci nella dolcezza della Beata Maria Vergine. In un mondo che corre veloce, la spiritualità trova spazio nei momenti di fragilità. Chiediamo insieme a Santa Maria di accompagnarci nei momenti bui, quando le sfide sembrano insormontabili. Un gesto semplice, ma potente, che ci ricorda l'importanza di coltivare la fede e la speranza. Riscopriamo la forza della comunità nella preghiera

“Accogli la mia preghiera”. Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). Solo pochi minuti,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 31 Maggio 2025: “Accogli la mia preghiera”

Preghiera della sera 12 Maggio 2025: “Proteggimi in questa notte”

In questa serata del 12 maggio 2025, uniamo le nostre voci in preghiera, chiedendo al Padre di avvolgerci nella Sua protezione.

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 31 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Leone XIV: in diretta su gli eventi del weekend; La speranza è perla preziosa: festa e preghiera a Sotto il Monte; Dalla croce alla rinascita: la storia di Gustavo e Manuela al Giubileo delle Famiglie; La preghiera del Papa alla Salus Populi Romani: conforta chi è senza tetto né difese. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Preghiera della sera 31 Maggio 2024: “Accogli la mia preghiera”

Si legge su lalucedimaria.it: Questa è la preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla ... Amen. Preghiera serale del 31 Maggio 2024 Padre Santo e Misericordioso, accogli la nostra preghiera come segno di ...

Oggi 31 maggio è la Visitazione di Maria a Elisabetta: il primo riconoscimento del Salvatore

Secondo lalucedimaria.it: Si ricorda la Visitazione della B.V. Maria alla cugina Elisabetta, quando Gesù riceve il primo riconoscimento della sua grandezza.

Leone XIV chiama e Rimini risponde, il 31 maggio la preghiera per la Pace con il vescovo

Scrive chiamamicitta.it: Da quando è salito sul soglio di Pietro, Papa Leone XIV non si stanca di invocare la pace e la protezione dei civili coinvolti nelle guerre che insanguinano il mondo. “Assicuro la mia vicinanza e la m ...