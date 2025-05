Preghiera del mattino del 31 Maggio 2025 | Illumina questo giorno

Il 31 maggio 2025, in un sabato dedicato alla Beata Vergine Maria, iniziamo la giornata con una preghiera che risuona come un invito alla purezza e all'innocenza. In un periodo in cui ci troviamo spesso travolti da sfide e pressioni quotidiane, richiedere l'intercessione della nostra mamma celeste ci offre un'opportunità unica di riflessione e serenità . Un cuore puro è il primo passo verso un cambiamento profondo nel mondo che ci circonda. Prepariamoci

Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinchĂ© ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 31 Maggio 2025: “Illumina questo giorno”

Preghiera della sera 17 Maggio 2025: “Plasmami Signore ogni giorno”

In questa sera del 17 maggio 2025, rivolgiamo a Santa Maria, Vergine della notte, la preghiera “Plasmami Signore ogni giorno”.

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 31 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Preghiera del Mattino SABATO 31 MAGGIO 2025 ?? Lodi Mattutine Festa Visitazione B.V. Maria; Caro GesĂą: la preghiera comunitaria, l’Orlando Furioso, il segno cristiano del pavone, la famiglia; Pompei, il maggio mariano si chiude con due pellegrinaggi per la pace e la speranza; Italia – Festa di Maria Ausiliatrice 2025 a Torino, con il Rettor Maggiore e tutti i membri del Consiglio Generale salesiano. 🔗Ne parlano su altre fonti

Preghiera del mattino del 31 Maggio 2024: “Illumina questo giorno”

Secondo lalucedimaria.it: Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra ... Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Preghiera del 31 Maggio 2024 La Tua parola, Signore, è ...

Preghiera della sera 31 Maggio 2024: “Accogli la mia preghiera”

Da lalucedimaria.it: Amen. Preghiera serale del 31 Maggio 2024 Padre Santo e Misericordioso, accogli la nostra preghiera come segno di gratitudine per l’amore che hai riversato su di noi in questo giorno. Tutto, gioie e ...

Preghiera del Mattino GIOVEDI 16 MAGGIO 2024 ? Lodi Giovedì VII Settimana di Pasqua

Si legge su informazione.it: CONDIVIDI LA PREGHIERA Facebook Twitter Stampa Pinterest LinkedIn CLICCA PER SCARICARE L’AUDIO IMPEGNO DELLA GIORNATA Oggi cerco un’occasione concreta per promuovere l’unità nella mia ...