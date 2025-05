Prefetto Attilio Visconti | Confermare il ruolo del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco

Il Prefetto Attilio Visconti, nuovo Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha delineato le sue quattro priorità durante il convegno di Perugia. In un’epoca in cui la comunicazione è sempre più influenzata dai social media, la sua missione si fa cruciale: garantire un soccorso efficace e tempestivo. Scoprire come queste strategie possano rivoluzionare il servizio pubblico è fondamentale per capire il futuro della sicurezza in Italia. Rimanete sintonizzati!

Il Prefetto Attilio Visconti, da dicembre Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ospite a Perugia nell'ambito del Convegno "Il servizio di soccorso pubblico e la comunicazione ai tempi dei social media" del Ministero dell'interno, ha elencato a Claudia Conte le quattro priorità del suo mandato. "Il primo punto è fondamentale: confermare la figura e il ruolo del Capo Dipartimento come un accompagnatore del Corpo Nazionale e non come il Comandante del Corpo Nazionale. Bisogna finalmente e definitivamente uscire da questo equivoco sul ruolo anche dal punto di vista dell'opinione pubblica e della conoscenza dell'opinione pubblica, altrimenti in genere si continuerà a fare una grande confusione con tutto ciò che ne consegue a livello interno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prefetto Attilio Visconti: "Confermare il ruolo del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco"

