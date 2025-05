Precipita durante un sopralluogo Ciro muore a 62 anni | Ha lasciato un segno profondo

La comunità di Casoria è in lutto per la perdita di Ciro Amalfitano, un fabbro di 62 anni, tragicamente scomparso durante un sopralluogo. La sua morte non è solo una tragedia personale, ma mette in luce la questione della sicurezza sul lavoro, un tema sempre più attuale. Ciro ha lasciato un segno profondo nei cuori di chi lo conosceva, ricordandoci quanto sia fondamentale proteggere i lavoratori che ogni giorno affrontano rischi.

Sono giorni di lutto a Casoria per la tragica e prematura scomparsa di Ciro Amalfitano, il fabbro 62enne morto la settimana scorsa durante un sopralluogo. Si trovava sul tetto di un capannone, utilizzato come deposito di vario materiale in via Fontanelle al Trivio, nel quartiere di Poggioreale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Precipita durante un sopralluogo, Ciro muore a 62 anni: "Ha lasciato un segno profondo"

