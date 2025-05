Precedenti sfavorevoli per Lorenzo Musetti contro Holger Rune Ma sarà una prima volta sulla terra rossa

Domani si svolgerà uno degli scontri più attesi di questo Roland Garros: Lorenzo Musetti contro Holger Rune. Entrambi i talenti del tennis si sfideranno per la prima volta sulla terra rossa, e le statistiche non giocano a favore di Musetti. Ma in questo sport, ogni incontro è un'opportunità di riscrivere la storia. Chi avrà il coraggio di superare le proprie ombre e conquistare il tanto ambito pass per la semifinale? Non perdere il grande match!

L’avevano anticipato un po’ tutti a inizio Roland Garros, e alla fine eccolo qui: l’atteso ottavo di finale tra Lorenzo Musetti e Holger Rune, di scena domani e con tanti significati al suo interno. Di fatto, sono in tanti a pensare che da qui uscirà uno dei due semifinalisti della parte bassa del tabellone. Per adesso il discorso precedenti non sorride particolarmente a Musetti, che è sotto 0-2 con il danese. Per il toscano, però, la buona notizia è un’altra: non si è mai giocato sul rosso e, oltretutto, quelle due occasioni corrispondevano a periodi un po’ particolari della sua carriera. Oggi, invece, il numero 2 azzurro è nella sua fase più bella, ed è venuto a capo di un match davvero complesso contro l’argentino Mariano Navone; preoccupa di più il suo avversario, due volte sotto di un set contro il francese Quentin Halys prima di rispolverare il suo tennis nei 20 minuti finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Precedenti sfavorevoli per Lorenzo Musetti contro Holger Rune. Ma sarà una prima volta sulla terra rossa

