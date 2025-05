Pre e post scuola Iscrizioni | c’è tempo fino al 30 giugno

È arrivato il momento di pensare al prossimo anno scolastico! Le iscrizioni per il servizio di pre e post scuola sono aperte fino al 30 giugno. Questo servizio è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie moderne, sempre più impegnate. Con l’anticipo dell’ingresso o il prolungamento dell’uscita, genitori e figli possono vivere la scuola in modo sereno e senza stress. Non perdere l'opportunità di garantire ai tuoi bambini un supporto prezioso!

Sono aperte le iscrizioni al servizio di pre e post scuola per l’anno scolastico 20252026. Il servizio permette di richiedere l’anticipo dell’orario di ingresso o il prolungamento dell’orario di uscita se i genitori non hanno la possibilità di accompagnare o riprendere i figli nel normale orario scolastico. Sia l’anticipo dell’entrata che il posticipo dell’uscita sono al massimo di un’ora rispetto al normale orario di inizio e termine delle lezioni. Il servizio è rivolto ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia o primarie statali residenti nel comune di Prato. Da quest’anno le iscrizioni al pre e post scuola vengono fatte tramite due domande online separate: una domanda di iscrizione al pre scuola e una domanda di iscrizione al post scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pre e post scuola. Iscrizioni: c’è tempo fino al 30 giugno

A Camerino inaugurata la nuova scuola “Ugo Betti”, un simbolo di rinascita post-sisma. Un progetto da 15 milioni di euro per 535 studenti

A Camerino, la nuova scuola "Ugo Betti" segna un'importante rinascita dopo il sisma, rappresentando un faro di speranza per 535 studenti.

