pratolino festa della repubblica con stefano massini

Il 31 maggio 2025, il Parco Mediceo di Pratolino si trasformerà in un palcoscenico straordinario per la Festa della Repubblica, con la direzione artistica di Stefano Massini. “Un Parco di Musica ed altre storie” non è solo un evento, ma un invito a riscoprire la bellezza della cultura all’aperto. In un'epoca in cui il benessere culturale è fondamentale, questo festival promette emozioni uniche tra musica, danza e teatro!

Firenze, 31 maggio 2025 – Con " Un Parco di Musica ed altre storie" prosegue l'impegno per coordinare e dare continuità alla presenza di eventi di musica, danza, teatro, letture ed altro presso il parco mediceo di Pratolino sia presso lo spazio appositamente dedicato sia in forma itinerante nel Parco. Coordinato da Music Pool con la partecipazione di tanti festival ed operatori dell'area fiorentina per questo 2025 la rassegna inizia con un grande appuntamento pensato per la speciale ricorrenza del 2 giugno, realizzato in collaborazione con La Nottola di Minerva. Tra i protagonisti Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore italiano, noto per la sua capacità di intrecciare storia, attualità e letteratura in una narrazione avvincente e profondamente umana, impegnato in una sua riflessione sulla Repubblica col tratto consueto dei suoi racconti in teatro e in televisione.

Il MusArt Festival di Firenze, il 23 maggio 2025, propone un mix unico di musica: da Loredana Bertè e Roberto Vecchioni a Nino D’Angelo, Diodato, Giovanni Allevi e i Gattò.

