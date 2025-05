Prato sbalzo di tensione danneggia elettrodomestici | 30 famiglie aspettano il risarcimento da 7 mesi

A Prato, un’improvvisa ondata di tensione ha messo ko gli elettrodomestici di 30 famiglie, che ora attendono un risarcimento che tarda ad arrivare. Questo episodio non è solo un problema locale, ma riflette un trend più ampio: l'affidabilità delle reti elettriche è cruciale in un'era sempre più dipendente dalla tecnologia. È inquietante pensare che nonostante il riconoscimento del guasto, i cittadini siano lasciati in attesa. Cosa succederà ora?

Prato, 31 maggio 2025 – Un picco di tensione improvviso, avvenuto lo scorso 21 ottobre durante alcuni lavori sulla rete elettrica a Iolo, ha danneggiato decine di apparecchiature elettriche ed elettroniche nelle abitazioni. Da lì è partita un'azione di risarcimento collettiva che ha visto il riconoscimento del guasto, ma non ancora, a sette mesi dall’episodio, dei danni. Una trentina di famiglie hanno subito danni e molte di loro sono rimaste senza elettrodomestici essenziali. Scossa elettrica a Iolo. Lavori, voltaggio sbagliato: bruciati tv, frigo e computer Spiega l’avvocato Gino Consorti, del foro di Prato, che assiste il gruppo di residenti: “Abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria a E-Distribuzione, che ha riconosciuto l’esistenza del picco di tensione, ma ha poi precisato che i lavori erano stati affidati in appalto ad una ditta esterna, e che quindi sarebbe spettato a quest’ultima risarcire i danni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, sbalzo di tensione danneggia elettrodomestici: 30 famiglie aspettano il risarcimento da 7 mesi

