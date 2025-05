Prati con auto ariete sfondano ingresso del supermercato e scappano col bottino

Un atto audace che fa riflettere sulle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza nei quartieri urbani. I ladri, utilizzando un'auto come ariete, hanno sfondato il supermercato 'Decò Gourmet' a Prati, rubando il registratore di cassa. Questo fatto evidenzia un trend allarmante: i crimini organizzati si stanno evolvendo. Siamo davvero al sicuro mentre facciamo la spesa? Rimanere vigili è più che mai fondamentale!

Con un palo della segnaletica stradale prima e con un'auto rubata usata come ariete poi, hanno sfondato la vetrina del supermercato 'Decò Gourmet' in via Virgilio, nel quartiere Prati, per rubare il registratore di cassa e fuggire con quello a bordo di un'altra macchina. Il colpo è andato a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Prati, con auto ariete sfondano ingresso del supermercato e scappano col bottino

Cerca Video su questo argomento: Prati Auto Ariete Sfondano Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Prati, con auto ariete sfondano ingresso del supermercato e scappano col bottino

Scrive romatoday.it: Con un palo della segnaletica stradale prima e con un'auto rubata usata come ariete poi, hanno sfondato la vetrina del supermercato 'Decò Gourmet' in via Virgilio, nel quartiere Prati, per rubare il ...

Fiat Panda usata come ariete per sfondare il Conad di Casorate Primo: bottino da cinquemila euro

Segnala msn.com: Banda di tre uomini incappucciati: l’auto era stata rubata poco prima nelle vicinanze ed è stata poi abbandonata sul posto dopo aver sfondato in retromarcia la vetrata. Indagini dei carabinieri ...

Auto come ariete contro il Conad: "Danni per migliaia di euro"

Da msn.com: A bordo di una Panda rubata, quattro malviventi hanno sfondato in retromarcia la porta in vetro del Conad City ...