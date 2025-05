Pozzoli è il vicesindaco di Opera Ricucita l’alleanza con Ettore Fusco | Insieme risolleveremo la città

Pino Pozzoli è il nuovo vicesindaco di Opera, un nome che riporta alla mente anni di politica vivace e sfide comuni. La ricomposizione dell'alleanza con Ettore Fusco promette di risollevare la città, puntando su un dialogo costruttivo per affrontare questioni scottanti come la gestione dei servizi e l'integrazione sociale. In un contesto nazionale dove le alleanze politiche sono più che mai cruciali, questa intesa locale potrebbe rivelarsi un esempio da seguire.

Il sindaco di Opera, Ettore Fusco, ha ufficialmente nominato il suo vicesindaco: Pino Pozzoli, esponente di Fratelli d’Italia, figura storica della politica locale (e non solo), con cui Fusco ha condiviso un lungo e talvolta controverso percorso. I due si erano avvicinati ai tempi della gestione del campo rom, tema su cui costruirono un’intesa politica solida. L’alleanza si ruppe con la fine del secondo mandato di Fusco: alle elezioni successive, infatti, venne candidato il forzista Antonino Nucera (sostenuto da Lega e Forza Italia), mentre Pozzoli si sfilò. La spaccatura portò alla vittoria di Nucera, la cui esperienza si concluse prematuramente a causa di ben noti problemi giudiziari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pozzoli è il vicesindaco di Opera. Ricucita l’alleanza con Ettore Fusco: "Insieme risolleveremo la città"

Cerca Video su questo argomento: Pozzoli Vicesindaco Opera Ricucita Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pozzoli è il vicesindaco di Opera. Ricucita l’alleanza con Ettore Fusco: Insieme risolleveremo la città. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Pozzoli è il vicesindaco di Opera. Ricucita l’alleanza con Ettore Fusco: "Insieme risolleveremo la città"

Lo riporta msn.com: La prima intesa dopo le vicende del campo rom, la rottura per le coalizioni del 2018, poi le inchieste e la svolta "A 15 anni facevo politica nelle scuole, da quando ne avevo 23 mi occupo del mio paes ...

Ettore Fusco eletto sindaco di Opera, Pino Pozzoli nominato vicesindaco

Come scrive 7giorni.info: Pozzoli ha accolto l’incarico con entusiasmo, sottolineando l’urgenza di intervenire sul degrado urbano: «Un’emozione e un onore ricevere la nomina di Vicesindaco. Ringrazio il Sindaco Ettore Fusco ...