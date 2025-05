Poule scudetto serie D | Bra-Livorno le probabili formazioni | Cardelli out pronto Tani

Domenica 1 giugno, il Livorno scende in campo per il ritorno della semifinale della Poule Scudetto di Serie D, con un vantaggio da difendere. Ma con Cardelli out, Tani pronto a sostituirlo, la sfida contro il Bra si fa avvincente! In un clima di tensione e speranza, gli amaranto cercano il pass per la finale; una vittoria che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il club. Chi avrà la meglio?

A caccia del pass per la finale. Il Livorno, dopo la vittoria per 2-1 al Picchi nella gara di andata, farà visita domenica 1 giugno (fischio d'inizio alle 16) al Bra nel ritorno della semifinale della Poule scudetto di serie D. Un match in cui gli amaranto avranno a disposizione due risultati su.

Poule scudetto serie D | Sambenedettese-Livorno 2-3, le pagelle: Hamlili sontuoso, bene Malva

Inizia con una vittoria il cammino del Livorno nella Poule scudetto di Serie D. Gli amaranto, dopo una rimonta entusiasmante, superano la Sambenedettese per 2-3 allo stadio Riviera delle Palme.

