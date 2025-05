Potrebbe scoppiare da un momento all’altro Ecco chi si prepara alla prossima guerra

La tensione nell'Asia orientale sta raggiungendo livelli allarmanti. Con il Giappone che avvia il più grande riarmo dal 1945, l'ombra di una guerra imminente si allunga su Taiwan. Questa strategia di deterrenza non è solo una reazione: è un chiaro segnale del cambiamento degli equilibri globali. Se gli Stati Uniti dovessero ritirarsi, l'intero panorama della sicurezza mondiale potrebbe trasformarsi radicalmente. È tempo di riflettere su come questi eventi influenzeranno il nostro futuro.

Tokyo teme un'invasione cinese di Taiwan e vara il più grande riarmo dal 1945: missili a lungo raggio, droni e F-35. Il Giappone punta tutto sulla deterrenza. Ma se Trump mollasse gli alleati?.

ilgiornale.it scrive: Tokyo teme un’invasione cinese di Taiwan e vara il più grande riarmo dal 1945: missili a lungo raggio, droni e F-35. Il Giappone punta tutto sulla deterrenza. Ma se Trump mollasse gli alleati?

