Potenziare la sicurezza al Bufalini

L'aggressione a un'infermiera al Bufalini è un segnale chiaro: la sicurezza nei luoghi di cura è più che mai un tema cruciale. Michele Fratellanza, segretario provinciale del Siap, lancia un appello urgente per proteggere questo pilastro della Romagna. In un contesto di crescente violenza, è fondamentale garantire un ambiente sicuro per gli operatori e i pazienti. La salute passa anche dalla tranquillità!

"L’aggressione a un’infermiera al Bufalini è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Come Siap chiediamo una svolta concreta per la sicurezza di un ospedale che è cuore pulsante della Romagna, una vera città nella città". Michele Fratellanza, segretario generale provinciale del sindacato appartenenti polizia di Forlì Cesena, torna a suonare il campanella d’allarme per le aggressioni nei confronti del personale sanitario. "Oggi, le due unità dedicate del posto di Polizia ospedaliero sono spesso assorbite da un gravoso carico di pratiche amministrative e di raccordo burocratico. Compiti che, se ottimizzati o in parte gestiti dalla struttura ospedaliera, libererebbero energie preziose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Potenziare la sicurezza al Bufalini"

Cerca Video su questo argomento: Potenziare Sicurezza Bufalini Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Potenziare la sicurezza al Bufalini; Cesena, aggredita un’infermiera al Bufalini. Fratellanza (Siap): “Necessario potenziare i presidi di sicurezza”; Infermiera presa a calci al Bufalini, il Siap: Più presidio, agenti di Polizia affianchino le guardie giurate. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Potenziare la sicurezza al Bufalini"

Riporta ilrestodelcarlino.it: "L’aggressione a un’infermiera al Bufalini è un campanello d’allarme ... In contesto, diventa ancor più cruciale salvaguardare e potenziare le infrastrutture portanti della sicurezza territoriale.

L’agente Ceccoli dimesso dal Bufalini

Secondo msn.com: È stato dimesso ieri, dopo quasi un mese di ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena, l’agente della Polizia Civile, Mattia Ceccoli, al quale è stata amputata la gamba sinistra in seguito al ...

Più sicurezza sul lavoro per potenziare il business

Riporta pmi.it: Per capire meglio le possibili ripercussioni per le aziende, derivanti da una carente attenzione alla sicurezza sul lavoro, Ambiente Lavoro promuove il 16mo Salone della Salute e Sicurezza nei ...