Posti ombra Camaiore come ottenere la spiaggia gratuita per l’estate

CAMAIORE – L’estate si avvicina e Camaiore offre un'opportunità imperdibile: l’accesso gratuito ai posti ombra sulle spiagge! Un'iniziativa che sostiene le famiglie in difficoltà e le associazioni locali, dando vita a una coesione sociale fondamentale. Partecipare è semplice e può rappresentare un momento di svago e condivisione per tutti. Non perdere questa chance di vivere il mare senza pensieri! Scopri come fare e preparati a tuffarti nella stagione estiva!

CAMAIORE – Un’ottima notizia per l’estate dei residenti di Camaiore e delle associazioni locali: è stato pubblicato l’ Avviso pubblico per la fruizione gratuita dei posti ombra sulle spiagge per la stagione balneare 2025. Un’iniziativa pensata per supportare le famiglie più bisognose e le realtà del Terzo Settore che operano sul territorio. Chi può accedere ai posti ombra gratuiti. L’Avviso si rivolge principalmente a due categorie di beneficiari. Da un lato ci sono i nuclei familiari residenti nel Comune di Camaiore, che possono presentare domanda a condizione di avere un’attestazione Isee non superiore a 10140 euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

