Posti letto per gli universitari

La Provincia risponde alle sfide abitative degli studenti universitari valtellinesi! Con l'annuncio della disponibilità di 49 posti letto a Milano per il prossimo anno accademico, si offre una soluzione concreta per chi cerca un alloggio accessibile. Questo è un passo fondamentale in un contesto dove il diritto allo studio e la gestione delle spese familiari diventano sempre più cruciali. Un’opportunità imperdibile per i futuri professionisti!

Dalla Provincia una risposta concreta alle esigenze abitative degli studenti universitari valtellinesi e alle finanze delle loro famiglie: è stato confermato, per l’anno accademico 2025-2026, il bando per l’assegnazione tramite graduatoria di 49 posti letto nell’immobile di proprietà in via Tartini 31 a Milano, per giovani che frequentano corsi universitari o accademie riconosciute. La domanda di ammissione deve essere compilata sull’apposito modello – lo si scarica dal sito www.provinciasondrio.it alla sezione “Novità“ – e inoltrata entro mercoledì 23 luglio all’indirizzo pec [email protected]. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Posti letto per gli universitari

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate

La Regione Siciliana ha deciso di investire 13 milioni di euro per migliorare l'edilizia residenziale universitaria, aumentando i posti letto e riqualificando le residenze.

Cerca Video su questo argomento: Posti Letto Universitari Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Uno studentato per universitari. «Dieci posti letto al De Lellis»; Una stanza da 16 mq a mille euro al mese, Prezzi troppo alti, il Comune intervenga; Universitari senza letti, Ancona è da bollino rosso: «Tra le peggiori in Italia»; Fano, studentato all’ex Sant’Arcangelo: 40 posti letto per gli universitari. L’opera grazie a Comune, Erdis e finanziamento del Ministero. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Università, negli studentati anconetani 479 posti. L’Erdis: «È solo il 15% del fabbisogno»

Segnala msn.com: ANCONA In città continua ad imperversare l’emergenza posti letto per universitari. «Noi riusciamo a coprire soltanto il 15% ...

Universitari senza letti, Ancona è da bollino rosso: «Tra le peggiori in Italia»

Secondo msn.com: ANCONA Tante richieste. Pochi posti letto per gli studenti che scelgono Ancona nel loro percorso. In particolare quelli in orbita Erdis (Ente Regionale per il Diritto allo studio). Negli ...

Posti letto per gli universitari

Scrive ilgiorno.it: Dalla Provincia una risposta concreta alle esigenze abitative degli studenti universitari valtellinesi e alle finanze delle loro famiglie: è ...