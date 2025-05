Poste sciopero generale il 3 giugno I sindacati | Stop ai tagli del personale vogliamo più diritti per i lavoratori

Il 3 giugno, Bologna si prepara a diventare il cuore pulsante della protesta: i sindacati Cgil Slc e Uilposte scenderanno in piazza per chiedere stop ai tagli e diritti per i lavoratori delle Poste. Un messaggio chiaro: basta promesse vuote! In un contesto di crescente insoddisfazione tra i lavoratori, questo sciopero si inserisce nel più ampio trend di lotta per la dignità e la giustizia sul posto di lavoro. La partecipazione è fondamentale!

"Basta promesse vane, salario e diritti in Poste italiane". Recita così lo slogan dello sciopero indetto da Cgil Slc e Uilposte per il 3 giugno, giorno nel quale ci sarà una maxi manifestazione a Bologna, in piazza Roosevelt, davanti alla prefettura dalle 10 alle 12.30.

Sciopero delle poste il 3 giugno: a Bergamo coinvolti 1.300 lavoratori

Il 3 giugno, Bergamo si prepara a una significativa mobilitazione con lo sciopero nazionale delle poste, indetto da Slc Cgil e UilPoste.

Poste in sciopero il 3 giugno, via oltre 100 portalettere

Sciopero generale di tutta la giornata dei lavoratori delle Poste il 3 giugno prossimo. Marche, Umbria e Toscana parteciperanno al presidio a Bologna, davanti alla sede della Regione.

Sciopero generale dei lavoratori poste, mobilitazione il 3 giugno a bologna contro i tagli nelle marche e in toscana

Il 3 giugno i lavoratori delle Poste italiane di Marche, Umbria e Toscana scioperano contro tagli al personale, chiusure di uffici e politiche aziendali criticate da Slc Cgil e Uil Poste con presidio

Sciopero Nazionale di Poste Italiane il 3 giugno: servizi e pagamenti a rischio

Il 3 giugno 2025 è previsto uno sciopero nazionale dei lavoratori di Poste Italiane, possibili ripercussioni sui servizi allo sportello, pensioni comprese.