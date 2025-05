Post shock di un dipendente del Miur contro la figlia della Meloni | ti auguro la sorte della ragazza di Afragola

Un dipendente del MIUR ha scatenato polemiche con un post infelice contro la figlia di Giorgia Meloni, esprimendo auguri inquietanti. Questo episodio mette in luce quanto l'atmosfera di odio e intolleranza stia crescendo nel nostro Paese. √ą fondamentale non solo condannare simili atteggiamenti, ma anche promuovere una cultura del rispetto e della civilt√†. La lotta contro l'odio deve essere una priorit√† per tutti, a partire da chi occupa ruoli pubblici.

Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina √® inaccettabile. La solidariet√† non basta pi√Ļ: ora serve una risposta esemplar. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Post shock di un dipendente del Miur contro la figlia della Meloni: ti auguro la sorte della ragazza di Afragola

