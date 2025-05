Post choc contro la figlia di Meloni La premier denuncia | Clima malato e violento

La premier Meloni denuncia un post choc contro sua figlia, sottolineando un clima di violenza e odio che sta contagiando i social. Questo episodio riaccende il dibattito su un tema sempre più attuale: l’aggressività online. È il momento di riflettere su come le parole possano ferire e sull'importanza di un confronto civile. Un messaggio forte: la violenza verbale non può diventare norma. Come possiamo contrastarlo insieme?

"Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola". È il contenuto del post choc che appare sui social e non sfugge a Fratelli d'Italia, il partito della premier, che lo rilancia coprendo l'identità dell'autore ma mettendo in evidenza che si tratta di un dipendente del Ministero dell'Istruzione. Il ministro Giuseppe Valditara è tra i primi a esprimere la "forte solidarietà al presidente Giorgia Meloni" e annuncia "tutte le verifiche utili a individuare l'identità dell'autore di questo atto indegno". In serata si apprende che il responsabile è un professore campano. Valditara annuncia che "proprio a tutela della stragrande maggioranza degli insegnanti che tengono atteggiamenti esemplari, non possiamo più tollerare comportamenti di singoli che sui social o in pubblico tradiscono quel decoro e quella dignità che devono caratterizzare una professione così delicata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Post choc contro la figlia di Meloni. La premier denuncia: "Clima malato e violento"

"Post antisemita". Bufera e passo indietro di Gary Lineker dopo l'immagine choc su Israele

Gary Lineker, leggenda del calcio inglese, si ritira dal ruolo di commentatore BBC dopo un post antisemita su Israele, che ha causato una forte bufera mediatica.

