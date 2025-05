Possibile aurora boreale in Italia il 1 giugno | attesa forte tempesta solare CME verso la Terra

Preparati a vivere un'esperienza straordinaria: il 1 giugno potremmo assistere a un'affascinante aurora boreale nei cieli italiani! Grazie a una potente tempesta solare, l’atmosfera potrebbe illuminarsi con colori indescrivibili. Questo evento straordinario non solo incanta gli occhi, ma ci ricorda il potere delle forze naturali e i loro effetti sul nostro pianeta. Non perdere l'occasione di ammirare questo spettacolo unico!

Un violento e prolungato brillamento sulla macchia solare AR 4100 ha scagliato una CME verso la Terra, che colpirà il nostro pianeta nelle prime ore di domenica 1 giugno. Allerta per una forte tempesta geomagnetica che potrebbe manifestarsi più intensa del previsto. Non si escludono aurora boreale e fenomeni come i SAR nei cieli italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Possibile aurora boreale in Italia il 1 giugno: attesa forte tempesta solare, CME verso la Terra

Che tempo farà a giugno: arriva il forte caldo, possibili eventi climatici estremi, le previsioni meteo

A giugno, l'Italia si preparerà a un cambiamento radicale: il caldo intenso prenderà il sopravvento, con temperature in crescita.

