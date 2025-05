Posata nella notte la passerella della Penisola del Paradiso

La nuova passerella pedonale, inaugurata nella notte del 31 maggio, è un altro passo verso la valorizzazione delle storiche Mura di Treviso. Un collegamento che non solo offre un percorso suggestivo, ma riflette anche il crescente interesse per il turismo sostenibile e la riscoperta del patrimonio culturale italiano. Un invito a passeggiare tra storia e natura, per un'esperienza unica e coinvolgente che arricchisce il nostro modo di vivere la città.

E' stata posata nel corso della notte di oggi 31 maggio la nuova passerella pedonale che collegherà la Penisola del Paradiso al camminamento sotto le Mura di Treviso. «E' un altro passaggio - ha commentato il sindaco del capoluogo Mario Conte - nell'opera di valorizzazione delle Mura che saranno. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Posata nella notte la passerella della Penisola del Paradiso

Posata nella notte la passerella della Penisola del Paradiso

Un passo verso il futuro! Nella notte del 31 maggio, è stata inaugurata una nuova passerella pedonale che collegherà la Penisola del Paradiso al suggestivo camminamento sotto le Mura di Treviso.

Cerca Video su questo argomento: Posata Notte Passerella Penisola Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Posa della nuova passerella sulle mura Put chiuso nella notte tra venerdì e sabato. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Penisola del Paradiso, posata nella notte la passerella pedonale per collegare le Mura

Come scrive msn.com: TREVISO - È stato posato nella notte il nuovo ponte pedonale che collegherà la Penisola del Paradiso al camminamento sotto le Mura. Un passaggio strategico per rendere ...

Passerella sul Paradiso posata nella notte: il ponte sollevato con una gru da 250 tonnellate VIDEO

Segnala ilgazzettino.it: TREVISO - È stato varato nella notte il nuovo ponte pedonale che collegherà la penisola del Paradiso al camminamento sotto le Mura. «Un ...