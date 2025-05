Portopiccolo il Club Purobeach ottiene tre ombrelloni gold

Portopiccolo si prepara a brillare con l’arrivo dell’estate! Purobeach celebra un traguardo esclusivo: tre ombrelloni gold, un riconoscimento ambito riservato a soli 14 beach club d’Italia. Non è solo una medaglia, ma un segno di qualità e esperienza unica. Un aperitivo in riva al mare, tanta musica e un’atmosfera coinvolgente faranno da cornice a questo straordinario evento. Pronto a vivere un'estate indimenticabile?

Purobeach Portopiccolo inaugurerà l’arrivo dell’estate con un aperitivo in riva al mare e tanta musica, ma soprattutto con l’orgoglio di aver vinto il riconoscimento di “Tre Ombrelloni Gold”, nella Guida ai migliori beach club d’Italia 2025, assegnato a soli 14 stabilimenti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Portopiccolo, il Club Purobeach ottiene “tre ombrelloni gold”

Purobeach Portopiccolo inaugura l’estate con il premio “Tre Ombrelloni Gold”

Segnala nordest24.it: TRIESTE – Sabato 31 maggio 2025 Purobeach Portopiccolo inaugura la stagione estiva con un aperitivo in riva al mare e musica dal vivo, festeggiando il prestigioso riconoscimento di “Tre Ombrelloni Gol ...

WELL Platinum: Tivoli Portopiccolo ottiene l’ambita certificazione

Da nordest24.it: Strutture e offerte del resort Tivoli Portopiccolo Sistiana Wellness Resort & Spa ha inaugurato ufficialmente lo scorso maggio con due nuove partnership: Purobeach, un’oasi di relax con aree lounge, ...

A Milano c'è un "beach club" per sentirsi in vacanza anche in città

Come scrive grazia.it: Appena sbarcato in Italia in due località esclusive, il lussuoso borgo di Portopiccolo e Milano nella trendy Tortona, Purobeach e già stato eletto uno dei migliori beach club d’Italia ...